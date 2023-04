Oszustwo "na Blika" to jedna z metod powszechnie wykorzystywanych przez cyberprzestępców. Działanie to wiąże się z przejmowaniem dostępu do kont w serwisach społecznościowych, przez co jest szczególnie groźne. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o zasadach bezpieczeństwa.

Jedną z ofiar oszustwa "na Blika" został mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. Myślał on, że pomaga koledze, w rzeczywistości zaś korespondował z oszustem, który przejął dostęp do konta wspomnianego znajomego. Wysłał on do osób, które znajdowały się w gronie znajomych wiadomość z prośbą o zapłacenie za damy przedmiot przy użyciu Blika.

Niestety mieszkaniec powiatu krośnieńskiego nie podejrzewał, że rozmawia z oszustem. Wierząc, że odezwał się do niego kolega, wysłał mu kod Blik, dzięki któremu oszust wypłacił tysiąc złotych. Czujność wzbudziła dopiero prośba o przesłanie kodu na drugi tysiąc złotych. Dopiero wtedy oszukany mężczyzna zdecydował się zadzwonić do swojego znajomego i wówczas zrozumiał, że padł ofiarą oszustwa.

Zweryfikuj tożsamość rozmówcy

Przed oszustwem "na Blika" można uchronić się w bardzo łatwy sposób. Przede wszystkim należy unikać udostępniania jakichkolwiek pieniędzy bez wcześniejszego zweryfikowania tożsamości rozmówcy. Wystarczy poprosić o telefon - oszust urwie rozmowę lub będzie szukać wymówek. To powinno dać do myślenia.

Zgodnie z zaleceniami policji należy pamiętać, by w przypadku realizacji płatności internetowych dokładnie przyjrzeć się stronie, za pośrednictwem której mamy płacić, oraz jej adresowi URL. W przypadku oszustw phishingowych adresy często różnią się tylko jednym znakiem.

Policja zaleca też działania, dzięki którym unikniemy sytuacji, w której to nasze konto zostanie wykorzystane do oszustwa. Należy pamiętać o tym, by nie udostępniać nigdzie swoich haseł i stosować zróżnicowane hasła do różnych serwisów.

