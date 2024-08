Ważny przełącznik w Windows. Sprawdź ustawienia

Wielu użytkowników Windows 11 może nie wiedzieć o istnieniu ważnego przełącznika wśród opcji aktualizacji Windows Update , zwłaszcza jeśli nie zaglądają regularnie do ustawień. Przełącznik ten został wprowadzony od wersji Windows 11 22H2 i pozwala użytkownikowi na zmuszenie algorytmu Windows Update do traktowania komputera priorytetowo przy dystrybucji nowych poprawek systemowych od Microsoftu.

Warto zauważyć, że przełącznik ten nie wpływa na dystrybucję aktualizacji zabezpieczeń. Te są rozsyłane standardowo do wszystkich komputerów z systemem Windows 11. W praktyce oznacza to, że użytkownik otrzymuje głównie comiesięczne pakiety aktualizacji w ramach tzw. Patch Tuesday, a także dodatkowe łatki wydawane poza harmonogramem, gdy jest to konieczne. Dotyczy to pilnych poprawek bezpieczeństwa, które są wdrażane szybko, gdy tylko zostanie wykryte nowe zagrożenie.