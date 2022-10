WhatsApp brnie w gigantyczne czaty. Porozmawiasz z ponad 1000 osób

Na sprawę zwrócił uwagę serwis WABetaInfo, analizując testowe wydanie WhatsAppa. Okazuje się, że już teraz nowy limit jest dostępny w wydaniu beta aplikacji na Androida i iOS-a, choć widzą go tylko niektórzy użytkownicy - możliwe więc, że mamy do czynienia z typowymi testami A/B. Trudno też na tym etapie mówić o konkretnym terminie wprowadzenia nowej opcji do stabilnego wydania komunikatora.