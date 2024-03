Wiadomość o mandacie? "Prosimy o zachowanie czujności"

"Niniejszym informujemy, że został Pan ukarany mandatem za przekroczenie prędkości. Należność należy uiścić w ciągu 72 godzin. W razie potrzeby oferujemy opcję planów płatności" – czytamy w wiadomości, która trafia do kolejnych osób. GITD przestrzega przed klikaniem jakiegokolwiek linku umieszczonego w treści e-maila – to próba wyłudzenia .

Przypomnijmy, że w istocie możliwe jest opłacenie mandatu w formie online, jednak zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia są wysyłane tylko za pomocą poczty tradycyjnej. Co również ważne i podkreśla to GITD, wezwanie do zapłaty nie jest pierwszą wiadomością, którą otrzymuje właściciel pojazdu po dokonaniu wykroczenia. Najpierw trafia do niego list z nakazem udzielenia informacji dotyczącej tego, kto kierował zarejestrowanym na fotoradarze pojazdem.