Masz taką kartkę za wycieraczką? Natychmiast ją wyrzuć

"Razem z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości ostrzegamy przed kampanią z wykorzystaniem QR kodów" – czytamy w komunikacie na platformie X. To kolejne działanie przestępców z wykorzystaniem grafik do skanowania w telefonie. Wcześniej przed podobnymi atakami ostrzegał Alior Bank, który zwracał uwagę na niebezpieczne kody QR w miejscach publicznych .

Zeskanowanie kodu QR z kartki przenosi użytkownika na stronę ponownie informującą o kwocie mandatu w wysokości 100 zł i możliwości wyboru jednej spośród czterech metod płatności. Jak zauważa CERT Polska, strona ma za zadanie wyłudzić dane do logowania do bankowości internetowej .

Naturalnie więc samo zeskanowanie kodu QR z fałszywego wezwania do zapłaty nie wiąże się z bezpośrednim ryzykiem. Niebezpieczeństwo stanowi natomiast kliknięcie w wybrany sposób płatności i podanie danych karty płatniczej lub danych do logowania do bankowości elektronicznej.

Przyłączamy się do apelu, aby pod żadnym pozorem nie podawać danych do logowania do banku lub danych kart płatniczych w internecie. Jeśli natomiast to zrobisz – niezwłocznie skontaktuj się ze swoim bankiem i poinformuj o zaistniałej sytuacji.