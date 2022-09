Dzwoni numer 799600335? Został "zidentyfikowany jako oszustwo"

Statystyki jasno wskazują więc, że numer +48799600335 w ostatnim czasie jest intensywnie wykorzystywany przez atakujących - serwis nieznany-numer.pl identyfikuje go jako oszustwo bankowe. Z komentarzy wynika, że dzwoniący to osoba ze wschodnim akcentem podająca się za pracownika banku PKO. Mamy więc do czynienia z typowym vishingiem, czyli "głosową" odmianą phishingu.

W praktyce można się więc spodziewać, że dzwoniący będzie chciał wyłudzić od ofiary dane osobowe lub zmusić do instalacji oprogramowania do zdalnego dostępu do komputera lub telefonu, najczęściej pod pretekstem ochrony pieniędzy na koncie bankowym. Jeśli ofiara uwierzy, że musi podjąć jakieś działania, oszust będzie tak manipulować całą operacją, by poszkodowany sam przelał swoje pieniądze na inne konto (w praktyce w tym momencie oddając je w ręce atakującego).