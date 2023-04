Dostajesz SMS-y o prądzie i paczkach? Ta wiadomość cię ucieszy

Porozumienie ma być podstawą do ograniczenia zjawiska masowej wysyłki fałszywych SMS-ów do Polaków, które zawsze sprowadzają się do tego samego - zachęty do kliknięcia fałszywego linku, celem przekierowania na spreparowaną stronę. Tutaj mamy do czynienia z typowym phishingiem: wyłudzeniem danych osobowych lub loginu i hasła do bankowości elektronicznej, co prowadzi do kradzieży pieniędzy z konta.