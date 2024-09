Wiadomość od "InfoSMS". Zwróć uwagę na link

Wszystkie te informacje są oczywiście zmyślone. Sprzedaż nie miała miejsca, co więcej nawet gdyby - nie istnieje mechanizm wymagający jej "potwierdzenia", zwłaszcza w celu odebrania środków. Jeśli odbiorca da się nabrać, że te etapy są niezbędne, trafi na spreparowaną stronę, gdzie wyłudzane są dane osobowe, numery karty płatniczej lub login i hasło do bankowości elektronicznej. Prowadzi to do stworzenia szansy do włamania na konto i kradzieży środków.