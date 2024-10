Wiadomość SMS: "Katarzyna wykonała przelew przez 0lx"

Do naszej redakcji regularnie regularnie trafiają przykłady fałszywych SMS-ów, na które trafiają nasi czytelnicy. Co do zasady wiadomości są do siebie podobne. Krótka treść wzywa do szybkiego podjęcia jakichś działań i kończy się linkiem, który ma to umożliwić. W ostatnim czasie obserwujemy najwięcej SMS-ów, w których nadawcy wykorzystują nadpis "InfoSMS". W najświeższym przypadku celowo zmieniono także litery w treści.