SMS o paczce. Zdziwisz się, dokąd prowadzi link

Przykład opisywany przez CSIRT KNF to z pozoru kolejny przypadek typowej, spreparowanej wiadomości o paczce. Ktoś podszywa się pod przewoźnika - tutaj Pocztę Polską - i deklaruje w SMS-ie, że przesyłka dotarła do magazynu po dwóch nieudanych próbach dostarczenia. Potwierdzenie swoich danych adresowych ma uchronić paczkę przed odesłaniem do nadawcy, a formularz ma być dostępny pod podanym linkiem. To oczywiście zmyślona historia, a do adresata nie jest kierowana żadna paczka.