Widzisz taki komentarz? Policja ostrzega - nie klikaj

Umieszczanie potencjalnie kuszących treści w komentarzach ma zachęcić internautów do otwarcia odnośnika. Jeśli zdecydujemy się na kliknięcie takiego niebezpiecznego odnośnika, możemy sporo stracić. Fałszywe strony internetowe służą cyberprzestępcom do wykradania naszych danych.

Jak czytamy w komunikacie lubińskiej policji, cyberprzestępcy mogą zachęcać do otwarcia rzeczonych odnośników w komentarzach w celu przejęcia m.in. danych logowania do konta na Facebooku. Dostęp do cudzego konta w mediach społecznościowych może bardzo przydać się oszustom.

Jak twierdzi policja, cyberprzestępcy mogą znaleźć co najmniej kilka zastosowań dla takich danych. Skradzione konta na Facebooku mogą posłużyć do rozszerzenia ataku i dalszego udostępniania komentarzy. Oprócz tego przejęte konto może zostać wykorzystane na potrzeby oszustwa "na BLIK-a". Dodatkową korzyścią dla cyberprzestępców może być przejęcie hasła – jeśli to samo hasło było stosowane w większej liczbie serwisów, przestępcy mogą uzyskać dostęp do innych serwisów.