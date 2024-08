Większy zasięg komórkowy. Play uruchomił nowe nadajniki

Play informuje, że w lipcu oddał do użycia 82 nowe stacje nadawcze. Dla użytkowników oznacza to bardziej stabilne połączenie, pojemność sieci i lepszy zasięg komórkowy w miejscach, gdzie wcześniej bywały z nim kłopoty. Jak podaje operator, to najowocniejszy dotąd miesiąc w roku pod tym kątem.