Mapa nadajników LTE i 5G. Sprawdź, gdzie jest najbliższy BTS

Połączenia głosowe w smartfonach oraz internet mobilny (w tym bezprzewodowy domowy) opierają się o wykorzystanie sieci nadajników LTE i 5G , zwanych stacjami bazowymi BTS. O ile do codziennego korzystania z telefonu świadomość ich lokalizacji w terenie jest raczej zbędna, okazuje się przydatna na przykład, gdy trzeba odpowiednio ustawić kierunkową antenę "domowego LTE" , aby maksymalnie zoptymalizować zasięg. Stacje BTS można zlokalizować dzięki mapie BTSearch dostępnej za darmo w sieci.

Na mapie BTSearch widoczne są miejsca, gdzie zamontowano stacje BTS. Użytkownik może sprawdzić, gdzie są najbliższe nadajniki wybranego operatora komórkowego, w tym pasma, które wykorzystywane są do transmisji. W praktyce pozwala to przewidzieć, w którym kierunku najoptymalniej skierować antenę LTE na elewacji budynku, by uzyskać najlepszy zasięg i skorzystać z agregacji pasm obsługiwanych przez modem.