Windows 10 20H1 dostał ostatnią aktualizację. Czas pobrać nową wersję

Grudniowy Łatkowy Wtorek to ostatnie aktualizacje bezpieczeństwa dla Windowsa 10 w wersji 20H1 . Użytkownicy tego wydania muszą poświęcić czas na instalację nowej "dużej wersji", by zachować bezpieczeństwo od przyszłego miesiąca. Znakomita większość, jak nie wszyscy z nich, powinni móc bez przeszkód zainstalować przynajmniej Windowsa 10 20H2 - to niewielka aktualizacja, której czas instalacji można liczyć w sekundach.

Niewykluczone jednak, że wielu użytkowników będzie miało od razu możliwość instalacji nowszego wydania, w tym najnowszego Windowsa 10 21H2 . Przeskok o kilka wersji to nie tylko perspektywa dłuższego otrzymywania aktualizacji bezpieczeństwa (Microsoft gwarantuje takowe przynajmniej do 2025 roku ), ale także zyskania dodatkowych funkcji . Alternatywnie można pomyśleć o instalacji Windowsa 11, ale ta opcja nie jest dostępna dla każdego m.in. z uwagi na wymagania sprzętowe.

Aby sprawdzić dostępność nowej wersji Windows 10, należy zajrzeć do systemowych ustawień pod zakładką Aktualizacja i zabezpieczenia. W Windows Update można wówczas wymusić sprawdzenie aktualizacji, o ile nie stało się to automatycznie w tle. W przypadku aktualizowania Windowsa 10 20H1 nie o jedno wydanie do przodu, ale o kilka (na przykład do wersji 21H2), należy się przygotować na dłuższy czas instalacji.