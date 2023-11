Windows 10: automatyczne opcjonalne aktualizacje tylko dla niektórych

Windows 10 ma do zaoferowania nową opcję, która jest dostępna dla korzystających z systemu w ramach organizacji - zwraca uwagę serwis Windows Latest. Korzystając z odświeżonych ustawień zasad grupy, administratorzy IT mogą wymusić automatyczne dostarczanie wszystkich opcjonalnych aktualizacji Windowsa 10 do użytkowników końcowych. W praktyce nowa opcja może więc obejmować także te aktualizacje Windows, które normalnie trafiają do komputerów systemem CFR.