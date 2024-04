Windows 10 ma problem z aktualizacjami. Microsoft potwierdza

Jak wynika z analizy, problem dotyczy sytuacji, w której Windows 10 pobiera dodatkowe dane spoza sieci lokalnej w firmie, co nie jest w danej chwili pożądane. W efekcie rośnie obciążenie internetu, co przy dużej skali może mieć kluczowe znaczenie dla płynności działania komputerów w danym środowisku sieciowym. Microsoft potwierdził już, że pracuje nad aktualizacją i poprawki trafią do Windowsa 10 wraz z kolejnymi aktualizacjami zbiorczymi.