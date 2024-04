Windows Update: jak pobrać aktualizacje z Wiersza poleceń?

Głównym narzędziem do sprawdzania aktualizacji w Windows jest aplikacja Ustawienia i sekcja Windows Update . Jest ona całkowicie interaktywna: wymaga obsługi przez użytkownika. Wiadomo jednak, że aktualizacje są sprawdzane automatycznie w ramach Harmonogramu Zadań, a także że własne, tekstowe mechanizmy do sprawdzania aktualizacji stosuje Windows Server. Zatem w systemie są dostępne narzędzia umożliwiające sprawdzanie aktualizacji z Wiersza poleceń.

Wewnętrznym poleceniem służącym do wyszukiwania i instalowania aktualizacji jest UsoClient. Narzędzie to jest nieudokumentowane, a Microsoft informuje, że użytkownicy nie powinni do stosować, a zamiast tego wykorzystywać narzędzie graficzne. UsoClient jest jednak wykorzystywany przez sam system Windows. Służy do wydawania rozkazów usłudze Windows Update Orchestrator. Zachowanie to można wywołać samodzielnie, następnymi poleceniami: