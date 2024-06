Windows 10 i 11: nowość dla każdego użytkownika

Aby włączyć nowy ekran blokady w Windows 10 lub 11, trzeba zajrzeć do systemowych ustawień. W zakładce Personalizacja należy dotrzeć do ustawień ekranu blokady , gdzie nowa opcja, pod warunkiem posiadania zaktualizowanego systemu operacyjnego i braku blokady niektórych ustawień przez ustawienia grup, powinna być widoczna pod pozycją personalizacji ekranu blokady - zwraca uwagę Windows Latest .

Nowe widżety na razie nie mogą być modyfikowane, ale można się spodziewać, że z czasem Microsoft pozwoli zdecydować, co dokładnie miałoby być widoczne na ekranie blokady Windows 10 i 11. W domyślnej formie są to niewielkie widżety m.in. z informacjami o pogodzie, których jest znacznie więcej, niż w poprzedniej wersji. Użytkownik może kliknąć dany kafelek już na ekranie blokady , by po zalogowaniu Windows automatycznie uruchomił przeglądarkę z dodatkowymi informacjami.

Z jednej strony cieszy fakt, że takie zmiany trafiają równolegle nie tylko do Windowsa 11, ale także starszego Windowsa 10, ale z drugiej strony nie są to zrozumiałe ruchy w obliczu końca wsparcia w 2025 roku oraz wyraźnego zachęcania Microsoftu do korzystania z nowocześniejszego i bardziej funkcjonalnego Windowsa 11. Wprowadzając tego rodzaju cenne nowości do Windowsa 10 Microsoft niejako sam zaciera różnice między systemami, na których podkreślaniu powinno mu teraz raczej zależeć.