Windows 10: opcjonalna aktualizacja KB5043131 do pobrania

Łatka KB5043131 dla Windowsa 10 to aktualizacja, która wnosi do systemu kilka zmian. Użytkownicy zyskują także nową opcję przenoszenia zdjęcia profilowego w menu Start. Reszta to głównie poprawki błędów, w tym zawieszania się Edge'a w trybie IE czy z odtwarzaniem dźwięku, gdy użytkownik wybrał dźwięk przestrzenny - zwraca uwagę serwis Neowin.