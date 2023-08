Windows 10: opcjonalna łatka KB5029331 może rozczarować

Pakiet KB5029331 dla Windowsa 10 jest opcjonalny, co oznacza, że użytkownicy aktualizowanego na bieżąco systemu mogą samodzielnie zdecydować, czy chcą pobrać łatkę i już teraz wdrożyć ją do systemu. W zestawie nie ma krytycznych aktualizacji bezpieczeństwa, wobec czego aktualizację można również zignorować, w praktyce oddalając tym samym moment wdrożenia do Windowsa 10 "przypominajek" o zaletach konta Microsoft. Poprawka i tak zostanie wdrożona do komputerów wraz z wrześniowymi aktualizacjami bezpieczeństwa za parę tygodni.