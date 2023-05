Więcej reklam w Windows 10. Microsoft przez chwilę promował Edge'a

Serwis Windows Latest sygnalizuje, że w Windows 10 po instalacji majowych aktualizacji zbiorczych pojawił się nowy baner w systemowej wyszukiwarce . Microsoft starał się w ten sposób promować przeglądarkę Edge i sugerował ustawienie jej jako domyślnej w systemie. To kolejny element "autopromocji" w tym wydaniu Windows 10 - wcześniej użytkownicy uznali za taki nakłanianie do instalacji Windowsa 11 .

Co ciekawe, analiza wykazała, że baner został już wyłączony po stronie serwera, przez co nie pojawia się już w Windows 10. W efekcie spekuluje się, że był to jedynie element testów A/B, z drugiej jednak strony te byłyby zrozumiałe w programie Insider, nie zaś w stabilnym wydaniu Windows 10, które działa w milionach komputerów. Windows Latest dodaje za to, że podobny rodzaj reklam można również spotkać w Windows 11.