Koniec wsparcia Windows 10 21H2. Zaktualizuj system

Łatwiejsza w realizacji jest instalacja Windowsa 10 22H2 zwłaszcza, że Microsoft zapowiedział automatyczne wdrażanie u tych osób, które nie zdecydowały się na to własnowolnie wcześniej. Aktualizacji Windowsa lepiej nie odkładać na później. Instalacja powinna zająć tylko kilka chwil, a po niej Windows 10 będzie dalej otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa - w wersjach Home i Pro aż do jesieni 2025 roku .

Lepszą opcją jest jednak aktualizacja komputera i wgranie Windowsa 11. Użytkownik, którego sprzęt nadaje się do przeprowadzenia takiej operacji, może ją zainicjować z poziomu Windows Update. System sam przeprowadzi cały proces, a użytkownik teoretycznie nie straci żadnych plików i ustawień - choć co do zasady zawsze w takich sytuacjach warto samodzielnie zadbać o dodatkową kopię zapasową. Aktualizacja Windowsa 10 do Windowsa 11 jest darmowa.