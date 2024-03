Windows 10: dostępna aktualizacja KB5035941. Oferuje dwie nowości

Aktualizacja KB5035941 dodaje do Windowsa 10 dwie nowe funkcje, co może zaskakiwać, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę wcześniejsze zapowiedzi Microsoftu o dalszym rozwijaniu tylko nowszego Windowsa 11. Nowością w Dziesiątce jest opcja korzystania z tapet Windows Spotlight na pulpicie oraz funkcji MSN-a z widżetami na ekranie blokady - opisuje Windows Latest .

Aktualizacja KB5035941 jest opcjonalna, co oznacza, że nie zostanie automatycznie pobrana i wdrożona do Windowsa 10. Użytkownik musi sam zajrzeć do ustawień Windows Update i tam wymusić sprawdzenie aktualizacji, by pakiet został pobrany na komputer. Funkcje powinny pojawić się po ponownym uruchomieniu systemu. Szczegółami związanymi z ich działaniem można sterować z poziomu systemowych Ustawień i sekcji Personalizacja.