Windows 11 24H2 zablokuje lubiane aplikacje

Serwis Neowin zwraca uwagę na istotną zmianę w Windowsie 11, która dotknie użytkowników chętnie korzystających z aplikacji firm trzecich do modyfikowania interfejsu systemu , takich jak popularny ExplorerPatcher . Z testowego wydania uważanego za wersję RTM Windowsa 11 24H2 wynika, że system będzie domyślnie blokować uruchomienie takich programów, uzasadniając to bezpieczeństwem i obawami o spadek wydajności systemu operacyjnego .

Okazuje się, że na tę chwilę zabezpieczenie jest na tyle prymitywne, że aby je obejść wystarczy zmienić nazwę pliku wykonywalnego na dowolną inną , która nie jest rozpoznawana przez Windowsa 11. Taki ruch może jednak budzić spore wątpliwości. Jeśli już Microsoft chciałby w jakiś sposób przestrzec użytkowników przed korzystaniem z podobnych programów, sensowniejsze wydawałoby się ostrzeżenie, które można ominąć , nie zaś odgórna blokada, która w praktyce uniemożliwia uruchomienie lubianej aplikacji - do teraz funkcjonującej w parze z obecnymi wydaniami Windowsa 11.

Windows 11 sam w sobie oferuje cały szereg narzędzi do personalizacji systemu, ale użytkownicy korzystają z aplikacji firm trzecich, by włączyć w systemie opcje, które nie są dostępne dla użytkownika w "oficjalny sposób". Mowa między innymi o przywracaniu interfejsu starego paska zadań znanego z Windowsa 10, co obecnie da się zrobić z poziomu rejestru lub właśnie poprzez dodatkową aplikację upraszczającą cały proces.