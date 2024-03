Windows 11 24H2. Wydanie RTM za pasem

Windows 11 24H2 to "duża" aktualizacja systemu, ale w praktyce zostanie wprowadzona do komputerów równie płynnie, co poprzedzające ją aktualizacje Moment. Jak wynika z kolejnych kompilacji trafiających na kanały Dev oraz Canary w programie Insider, najnowsze wydanie Windowsa 11 jest już prawie gotowe - zwraca uwagę Windows Latest. W nadchodzących tygodniach powinno zostać udostępnione producentom komputerów w formie RTM.