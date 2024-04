Windows 11 jak Windows 7. Interfejs Aero w akcji

Interfejsy kolejnych wydań Windowsa różnią się z wydania na wydanie. Z jednej strony obsługa jest analogiczna, ale od strony graficznej zawsze pojawiają się różnice . Gdy weźmie się pod lupę Windowsa 11 i Windowsa 7 lub Vistę sprzed lat, zmiany są zauważalne. Dla niektórych użytkowników reddita jest to wystarczający powód, by hobbistycznie tworzyć rendery obrazujące, jak dziś mógłby wyglądać Windows , gdyby Microsoft zdecydował się dalej rozwijać przyjęte wcześniej zasady związane z kolorami.

Oczywiście przytaczany koncept Windowsa 11, który udaje odświeżonego Windowsa 7 to tylko jeden z przykładów. Na reddicie regularnie pojawiają się podobne projekty od lat, część z nich dotyczy na przykład Windowsa XP, którego z kolei upodabnia się do nowszego Windowsa 10 czy 11. Pytaniem otwartym pozostaje, czy takie propozycje faktycznie mogłyby wejść do użycia, czy pozostają jedynie ciekawostką, a przyzwyczajenie jest na tyle duże, że dzisiejszym użytkownikom Windows 10 czy 11 trudno byłoby wrócić do interfejsu z przezroczystością z 2007 roku.