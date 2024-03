Windows 11: aktualizacja KB5034848 wprowadza cenne nowości

Windows 11 po aktualizacji zyskuje kilka cennych opcji. W systemie pojawia się nowa zakładka w ustawieniach, dzięki której użytkownicy mogą kontrolować połączone z komputerem telefony. Obecnie wystarczy wejść do "Ustawień Bluetooth i innych urządzeń", by sprawdzić te same opcje, które wcześniej były dostępne dla użytkowników Windowsa 11 tylko jako element aplikacji Łącze z telefonem.