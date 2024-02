Nowości w Windows 11 Beta. Będą powiadomienia o zdjęciach

Do użytkowników testowego Windowsa 11 w programie Insider trafiła kompilacja 22635.3209 znana także jako pakiet poprawek KB5034855. Dla testerów oznacza to wdrożenie szeregu poprawek, ale także dwóch nowości. Pierwsza dotyczy aplikacji Łącze z telefonem, z której usunięto zakładkę ustawień, przenosząc ją do opcji samego Windowsa 11. Druga to realizacja zapowiadanej wcześniej opcji dotyczącej edycji zdjęć ze sparowanego smartfonu z Androidem.

W Windowsie 11 pojawiają się bowiem powiadomienia, które pozwolą szybko przesłać grafikę z telefonu do Narzędzia wycinanie w komputerze, by tam dalej ją edytować i później udostępnić. Windows rozpozna i zaproponuje w ten sposób obsługę świeżo wykonanych zdjęć i zrzutów ekranu w telefonie, co przyda się każdemu chcącemu szybko poprawić screenshot czy zdjęcie jakiegoś produktu, by na przykład dalej udostępnić je w sieci.

Na tym etapie mowa oczywiście o wydaniu testowym Windows 11, więc do udostępnienia nowej opcji w każdym komputerze jeszcze daleko. Warto jednak mieć na uwadze, że nowości trafiają do systemu w formie aktualizacji Moment, a nie tylko w ramach "dużych aktualizacji zbiorczych" raz do roku, jak praktykował Microsoft w pierwszych latach Windowsa 11 oraz przez cały czas udoskonalania Windowsa 10.

Kompilacja 22635.3209 Windowsa 11 Beta w programie Insider to także kilka wspomnianych wcześniej łatek. Microsoft usunął z systemu m.in. błąd dotyczący zawieszania się głównego okna ustawień, trudności z otwieraniem archiwów i gier z innego dysku niż systemowy czy usterki związane z przełączaniem sieci Wi-Fi na łącze komórkowe.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl