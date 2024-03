Windows 11: aktualizacja KB5035853 powoduje BSOD-y

Windows 11 bywa kapryśny, a najnowsza aktualizacja KB5035853, która trafiła do komputerów przez Windows Update niestety może być tego kolejnym przykładem. Jak opisuje Windows Latest , część użytkowników Okienek doświadcza "niebieskich ekranów śmierci" związanych z obsługą sterowników. Wszystko wskazuje na to, że winna jest zainstalowana wcześniej aktualizacja KB5035853 , a problem trudno jest usunąć w prosty sposób, bo komputer potrafi się zawiesić tuż po uruchomieniu.

Niestety to nie koniec usterek, jakie może powodować aktualizacja Windowsa 11. Użytkownicy sygnalizują również w sieci problemy z przycinającym się dźwiękiem, niepoprawnym zarządzaniem pamięcią (co również prowadzi do krytycznego błędu). Po aktualizacji w niektórych przypadkach Windows 11 może się także nienaturalnie długo włączać - to spora wada, zważywszy że szybka gotowość do działania to jedna z cech szczególnych Jedenastki i Dziesiątki względem poprzednich Windowsów.