Windows 11 ma problem z KB5034848. Microsoft potwierdza

Windows 11 dostał niedawno opcjonalną aktualizację KB5034848 , która czeka na chętnych w Windows Update. Chociaż z pozoru jest to typowy pakiet zbiorczych zmian, po którym nie spodziewamy się przełomowych nowości, w tym przypadku jest inaczej. Pakiet KB5034848 wprowadza bowiem do Windowsa 11 część zmian znanych jako elementy aktualizacji Moment 5 - w tym zmiany w ustawieniach systemu, nowe opcje Narzędzi wycinanie związane z edycją zdjęć z telefonu i nie tylko.

Niestety, jak zwraca uwagę Windows Latest , w praktyce użytkownicy Windowsa 11 mają problemy już z samą instalacją aktualizacji. Próba wdrożenia łatki do systemu może na przykład zakończyć się błędem 0x800f0922, 0x800f0982 lub 0x80070002 - wszystkie te usterki to "typowe" scenariusze znane z Windows Update , gdy system ma problem z wdrożeniem aktualizacji. Szczęśliwie w tym przypadku instalacji po prostu nie dochodzi do skutku i wszelkie zmiany są wycofywane, a komputer nadal pozostaje sprawny .

To kluczowe zwłaszcza z uwagi na zbliżający się Patch Tuesday w marcu. O ile obecnie KB5034848 to opcjonalny zestaw nowości, tak co do zasady tego typu aktualizacje są później wdrażane do komputerów automatycznie wraz z najbliższymi zbiorczymi aktualizacjami bezpieczeństwa. Należy więc mieć nadzieję, że usterka zostanie rozwiązana dosłownie w najbliższych dniach, a marcowe aktualizacje dotrą bez problemów do komputerów z Windows 11.