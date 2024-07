Windows 11: aktualizacja KB5039302 jest wadliwa

Opcjonalna aktualizacja KB5039302 dla Windows 11, która trafiła do Windows Update pod koniec czerwca, nie jest szczególnie udana - zwraca uwagę Windows Latest. Pakiet od początku był wadliwy w komputerach wielu użytkowników, które po instalacji aktualizacji nie mogły się skutecznie uruchomić. Pomocne okazywało się wyłącznie wycofanie dopiero co wdrożonej aktualizacji. Co ciekawe, Microsoft szybko zainterweniował i zawiesił dostępność KB5039302 w Windows Update, ale niedługo później łatka powróciła w części komputerów i nie powoduje już opisywanych błędów.