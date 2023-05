Windows 10 zachęca do Windowsa 11. "Reklamy" wypełniają ekran

Windows 10 21H2 przestanie być aktualizowany pod kątem bezpieczeństwa już w przyszłym miesiącu - przypomina serwis Windows Latest . Samym użytkownikom przypomina o tym również Microsoft, wyświetlając pełnoekranowe zachęty do instalacji Windowsa 11 . Użytkownicy zwrócili uwagę, że pojawiły się one po majowych aktualizacjach zbiorczych.

Windows Latest sugeruje, że powiadomienie o możliwości darmowej aktualizacji do Windowsa 11 można w praktyce nazwać natarczywą reklamą - jest pełnowymiarowe i próba anulowania procesu jest utrudniona. Z drugiej strony trudno się temu dziwić zważywszy na tendencję użytkowników do bagatelizowania bezpieczeństwa systemu i możliwość zaoferowania darmowej aktualizacji Windowsa 10 do Windowsa 11.