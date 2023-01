Windows 11: Narzędzie Wycinanie zyska opcję nagrywania ekranu

Teraz wszystko wskazuje na to, że Narzędzie Wycinanie zostało dodatkowo dopracowane i ostateczna wersja z nagrywaniem mogłaby trafić do stabilnego Windowsa 11 wraz z aktualizacją systemu "Moment 2" przygotowywaną na okolice lutego lub marca. Co więcej, w bliżej nieokreślonej przyszłości zaktualizowane Narzędzie Wycinanie miałoby również pojawić się w Windows 10.