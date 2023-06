Windows 11 działa tylko w 23 proc. komputerów z Windowsem

Na problem stosunkowo niskiej popularności Windowsa 11 zwraca uwagę serwis Windows Central , powołując się na comiesięczne statystyki statcounter. Jak się okazuje, popularność Jedenastki wśród komputerów z Windowsem od ponad miesiąca utrzymuje się na poziomie około 23 proc. (patrząc na dokładne dane od kwietnia do maja udział Windowsa 11 nawet minimalnie zmalał).

Użytkownicy pozostający świadomie przy Windowsie 10 muszą pamiętać o nadchodzącym 13 czerwca końcu wsparcia wydania 21H2. Jeśli do tego czasu komputery nie zostaną zaktualizowane do nowszego wydania Windows 10, Microsoft wymusi aktualizację do wersji 22H2. Tylko w ten sposób uda się utrzymać ciągłość aktualizacji bezpieczeństwa, dzięki którym Windows jest odporny na ataki.