Windows 11: dzielenie się hasłami Wi-Fi będzie wygodniejsze

Windows 11 pozwoli w niedalekiej przyszłości wygenerować kod QR z hasłem do sieci Wi-Fi, do której podłączony jest dany komputer - wynika z analizy testowej kompilacji 25977 dostępnej na kanale Dev w programie Insider. Jak wspomina Windows Latest, nie jest to jedyna zmiana w tym wydaniu.

Microsoft wprowadza również do Windowsa11 obsługę Bluetooth LE Audio, czyli bezprzewodową komunikację przystosowaną do obsługi aparatów słuchowych - będzie je można sparować bezpośrednio z Windows 11, by na przykład strumieniować muzykę czy połączenia głosowe. Nowością w systemie są też dodatkowe opcje związane z prywatnością - Windows 11 powiadomi użytkownika, że dana aplikacja zechce na przykład uzyskać dostęp do lokalizacji i zapyta go o zgodę, podobnie jak choćby Android.

Możliwość wygenerowania hasła do sieci Wi-Fi w formie kodu QR to jedynie zmiana formy udostępniania hasła z Windows 11. Już teraz można bowiem dotrzeć do ustawień, w których da się wyświetlić hasło na ekranie. Kod QR przyspieszy natomiast cały proces, o ile chcemy podłączyć do sieci smartfon czy tablet, które są wyposażone w aparaty.

Opisywane nowości to na tę chwilę elementy testowego wydania, ale docelowo powinny trafić do Windowsa 11 dla wszystkich. Warto przypomnieć, że w najbliższym czasie spodziewamy się co prawda udostępnienia aktualizacji 23H2, ale w praktyce będzie to niewielki pakiet zmian stanowiący pakiet odblokowujący funkcje, które i tak wcześniej trafiły już do Windowsa 11 aktualizowanego na bieżąco. Oficjalnie data premiery nie jest jeszcze znana, ale wszyscy spodziewają się premiery jeszcze w październiku.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl