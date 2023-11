Windows 11: wkrótce usuniesz systemowe aplikacje

Windows 11 jest coraz większy i wynika to z wielu czynników , ale jednym z nich bez wątpienia jest obecność systemowych aplikacji, z których nie wszystkie będą kiedykolwiek w użyciu przez danego użytkownika komputera. Jak wynika z doniesień serwisu Bleeping Computer na podstawie testowej kompilacji 23585 Windowsa 11 w programie Insider , niedługo użytkownicy mogą zyskać możliwość dezinstalacji dodatkowych składników Windowsa, co zwolni nieco miejsca na dyskach.

Do użytkowników Windowsa 11 może trafić opcja usuwania systemowych aplikacji, takich jak Kontakty, Zdjęcia czy Aparat. W podobny sposób będzie można również odinstalować klienta Podłączenia pulpitu zdalnego - innymi słowy aplikacje, które dostępne są od startu w Windows 11 i nie dla każdego muszą stanowić niezbędnik do wykorzystywania na co dzień. Odinstalowując wybrane programy można zyskać przede wszystkim porządek w menu, ale trudno nie odnotować odzyskania "kilku" megabajtów.