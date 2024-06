Windows 11: Eksplorator plików może zyskać przełomową opcję

Na tę chwilę nowa opcja Eksploratora plików nie jest jeszcze dostępna i pozostaje na wczesnym etapie rozwoju. Zmiana związana jest z rozwojem narzędzia Łącze z telefonem , które testowano ostatnio w ramach aktualizacji KB5034855 w programie Insider - informuje serwis Neowin . W przyszłości w ustawieniach Windowsa 11 ma się w efekcie pojawić przełącznik, który pozwoli zażądać dostępu do pamięci podłączonego telefonu z Androidem, aby wyświetlać jego pliki w Eksploratorze w systemie .

Jeśli w praktyce rozwiązanie to będzie działać sprawnie i szybko przesyłać pliki na ekran komputera, możemy mieć do czynienia z jedną z lepszych zmian w Eksploratorze plików Windowsa 11. Bez wątpienia znacznie ułatwi to zarządzanie choćby puchnącą kolekcją zdjęć i filmów w większości telefonów, których archiwizacja na komputerze może być dla wielu osób niewygodna i czasochłonna. Możliwość przeglądania zawartości pamięci telefonu w Eksploratorze bez konieczności podłączania urządzenia przez USB może ten proces znacznie ułatwić, a w konsekwencji upowszechnić regularne backupy.