Smartfon zastąpi kamerę internetową. Nowość w Windows 11

Microsoft dostrzegł potencjał w aparatach wbudowanych w smartfony i tablety w podobny sposób, jak wcześniej zrobił to Apple w macOS. W testowym Windowsie 11 można już bowiem sprawdzać, jak spisuje się nowa opcja wykorzystania mobilnych urządzeń z Androidem jako kamer do realizowania wideokonferencji . W założeniu po połączeniu urządzeń funkcja ma działać w dowolnej aplikacji do połączeń wideo.

Windows 11 do połączenia będzie wykorzystywać telefony z zainstalowaną aplikacją Łącze do Windows. Microsoft zaznacza, że opcja działa obecnie tylko w smartfonach z Androidem 9 i nowszym, konieczne jest też posiadanie zaktualizowanej aplikacji, tutaj w wersji 1.24012* lub nowszej. Warto dodać, że dopiero co - wraz z opcjonalną jeszcze aktualizacją KB5034848 - ustawienia związane z podłączonymi telefonami do Windows 11 trafiły do nowej sekcji w systemowych opcjach.