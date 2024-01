Windows 11: nadchodzą zmiany na ekranie blokady

Na ekran blokady Windowsa 11 trafi bowiem kafelek z nieco bardziej szczegółowymi informacjami o prognozie, który będzie można dodatkowo kliknąć. Użytkownik zostanie wtedy poproszony o zalogowanie się, a system automatycznie przekieruje go do pełnej prognozy pogody w MSN Weather, uruchamianej w przeglądarce Microsoft Edge . Na tę chwilę nie jest jasne, czy przeglądarkę będzie można zmienić na inną, na przykład domyślną w systemie , ale wiadomo już, że "widżet" pogody będzie dostępny na ekranie blokady niezależnie od wybranego trybu jego personalizacji - podobnie, jak teraz.

Na tę chwilę Microsoft nie precyzuje, kiedy nowa funkcja miałaby trafić do stabilnego wydania Windows 11. Zważywszy jednak, że mamy do czynienia z wydaniem na kanale Dev, jest to już stosunkowo zaawansowany etap testów, więc wdrożenie nie powinno zająć wiele czasu. Z drugiej strony Microsoft ostrzega, że nowa funkcja jest jak na razie testowo dostępna tylko u tych insiderów, którzy korzystają z języka angielskiego. Może więc minąć jeszcze w praktyce kilka tygodni, nim nowość zostanie dobrze przetestowana we wszystkich językach i finalnie trafi do komputerów na szeroką skalę.