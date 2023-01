Windows 11: widżety na pełnym ekranie w kolejnych komputerach

Kolejni użytkownicy Windows 11 już niedługo będą mogli wyświetlać panel widżetów w trybie pełnoekranowym . Jak zauważono, do kolejnych komputerów z Jedenastką trafia Windows Web Experience Pack w wersji 423.2300.0.0, po której jest to możliwe. Mowa oczywiście o Windows 11 w stabilnym wydaniu.

Kiedy system zostanie zaktualizowany, dostępność nowej opcji będzie można zaobserwować w prawym górnym rogu panelu widżetów na pulpicie. Obecnie w Windows 11 wyświetla się on jako stosunkowo niewielki panel z lewej strony monitora. O ile w przypadku ekranów 16:9 niekoniecznie stanowi to wadę, tak w urządzeniach ultraszerokich korzystanie z widżetów Windowsa 11 może nie być szczególnie wygodne. Po wdrożeniu aktualizacji sytuacja się zmieni - obsługa na pełnym ekranie rozwiąże problem.

Na tę chwilę trudno jednoznacznie stwierdzić ile czasu upłynie, nim wszyscy użytkownicy Windowsa 11 ujrzą opisywaną funkcję. By być na bieżąco, warto zajrzeć do Windows Update i sprawdzić aktualizacje. W tym kontekście należy także pamiętać o niedawno podjętej decyzji Microsoftu o automatycznym wypychaniu Windowsa 11 22H2 do wszystkich, którzy obecnie korzystają z wydania 21H2. Ręczne sprawdzenie aktualizacji w Windows Update tylko przyspieszy ten proces.