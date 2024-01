WordPad zniknie z Windows 11. Nie doinstalujesz go

Użytkownicy Windows 11 muszą pogodzić się z faktem, że niedługo z systemu zniknie WordPad i nie będzie go można ponownie zainstalować. Microsoft zaktualizował dokumentację systemu, z której jednoznacznie wynika, że dalszy rozwój WordPada został zakończony i aplikacja jest skazana na "śmierć" poprzez ostateczne usunięcie z Windows 11 .

Wcześniej analogiczna informacja pojawiła się już we wrześniu , ale jak zauważa Windows Latest, teraz brak WordPada w systemie widać już w programie Insider - po instalacji najnowszej kompilacji 26020, w której aplikacji po prostu już nie ma . Zniknięcie WordPada ze stabilnego wydania Windows 11 dostępnego dla każdego jest więc zapewne kwestią najbliższego czasu.

Taki ruch Microsoftu może zaskakiwać, ale z drugiej strony jest na swój sposób spodziewany. Systemowy Notatnik w ostatnim czasie zyskał wiele aktualizacji, by odciąć się od wizerunku skrajnie prostego edytora formatu TXT znanego od lat w niezmienionej formie w Windows, z kolei WordPad pozostał nieco w jego cieniu. Naturalna wydaje się również chęć Microsoftu do promowania płatnego pakietu biurowego z Wordem na czele, w sytuacji gdy dla części użytkowników wystarczający do odczytu plików DOC był właśnie WordPad - potencjalnie ograniczając część zysków ze sprzedaży "Office'a".