Windows 11: nowy licznik w Notatniku i kilka innych zmian

Zaktualizowany Notatnik 11.2311.29.0 trafia jak na razie tylko do testowego wydania Windows 11 na kanałach Canary oraz Dev w programie Insider. Równolegle do Windowsa wprowadzanych jest kilka innych zmian. Jedną z nich jest wdrożenie pozycji "Edytuj w Notatniku" do menu kontekstowego plików w Eksploratorze. Eliminuje to konieczność wykonania kilku kliknięć, jak jest to niezbędne obecnie do wykonania podobnego działania z plikiem, który domyślnie nie jest otwierany przez Notatnik.