Windows 11: aktualizacja KB5022913 dla testerów to masa zmian

Windows 11 dla testerów dostał kolejną aktualizację w programie Insider. Tym razem chodzi o pakiet KB5022913, który trafił do testów na kanale Release Preview. Jest to spory pakiet łatek i nowych funkcji Windowsa 11. Microsoft wspomina między innymi o poprawionym pasku zadań z myślą o urządzeniach z dotykowymi ekranami, zmianach dotyczących systemowej wyszukiwarki czy szybszym dostępie do aplikacji zdalnego dostępu do Windows 11, dzięki której można komuś pomóc w rozwiązaniu problemu z systemem systemem lub dowolnym innym zadaniem.