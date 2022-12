Nowość w Notatniku Windows. Microsoft ujawnił to przypadkowo

Na początku tego roku Microsoft dodał zakładki do Eksploratora plików w systemie Windows 11. Funkcja ta pozwala użytkownikom otwierać wiele folderów i katalogów w jednym oknie, podobnie jak umożliwiają to przeglądarki internetowe w przypadku wielu stron.

Wygląda na to, że teraz Microsoft planuje dodanie tej funkcji do innej wbudowanej w Windows 11 aplikacji. W sieci pojawił się zrzut ekranu z wewnętrznej wersji Notatnika, który ujawnia nowy interfejs zakładek w aplikacji – zauważa serwis The Verge.