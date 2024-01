Windows 11: z systemu zniknie kolejne narzędzie

W założeniu oprogramowanie miało pomagać w rozwiązywaniu problemów przez pracowników pomocy technicznej . Niewielki program do teraz znajduje się w Windowsie 11 i można wykorzystać go, by zapisać sekwencję obrazów wraz z automatycznie generowanym opisem, aby zapisać historię tytułowych "kroków" do wystąpienia jakiejś usterki . Tak przygotowany zestaw danych miał ułatwić pracownikowi udzielenie pomocy.

Jak zauważa Windows Latest, Rejestrator kroków już wkrótce zniknie z Windowsa 11. Narzędzie pamięta czasy Windowsa 7 i co ciekawe do teraz nie zostało nawet poprawnie spolszczone. W dokumentacji Microsoft sugeruje wprost, by docelowo do realizacji podobnych zadań wykorzystywać Narzędzie wycinanie, funkcję Xbox Game Bar (gdzie jest możliwe nagrywanie ekranu) lub narzędzie Microsoft ClipChamp - stosunkowo świeżą, systemową aplikację do edycji wideo, która również na to pozwala.