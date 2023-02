Windows 11: Jak zrobić i przywrócić obraz systemu?

Pomimo, że dostępne jest wiele często darmowych narzędzi do odzyskiwania danych to nie dają one gwarancji pomyślnego przywrócenia utraconych plików. Co jeśli jednak system operacyjny się nie uruchamia lub co gorsze, awarii uległ dysk twardy, na którym zapisaliśmy cenne dla nas dane? Warto zatem zastanowić się nad bezpieczeństwem danych na komputerze i stworzyć ich kopię zapasową. Nie jest to skomplikowana operacja i do jej wykonania skorzystać można z mechanizmu obrazów systemu zintegrowanego z środowiskiem Windows 11.