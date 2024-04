Windows 11: z Panelu sterowania zniknie obiekt drwin

Czcionki w Panelu sterowania to dla niektórych użytkowników Windowsa 10 czy 11 być może ekstrawagancja, ale jeszcze kilka lat temu było to jedyne miejsce, gdzie dało się wgrać dodatkowe fonty do systemu. Ten ekran szybko stał się pośmiewiskiem w momencie, kiedy Microsoft wdrożył do Windowsa 10 ciemny motyw - wówczas bardzo niedopracowany, co było widać zwłaszcza tutaj, gdzie mieszały się jasne i ciemne kolory nie do końca sensownie dobierane przez system.

Z czasem problem nieco złagodzono, ale jak teraz nie ma to i tak większego znaczenia, bo jak podaje Windows Latest, jeszcze w tym roku link do ustawień czcionek w Panelu sterowania Windowsa 11 będzie odsyłać do "nowych" ustawień. To spodziewany ruch i jedyne co może w nim zaskakiwać to fakt, że nie zrobiono tego dawno temu, gdy Microsoft zapowiadał masową migrację wszystkich ustawień do nowego menu niedługo po premierze Windowsa 10. Jak widać, w praktyce ten etap ciągnie się latami.