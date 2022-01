Menedżer zadań w Windowsie, wraz z wydawaniem kolejnych wersji systemu, był już zmieniany kilka razy, ale od Windowsa 8 pozostaje w zasadzie taki sam. W niemal identycznej formie trafił do Dziesiątki i nie został odświeżony nawet po wdrożeniu ciemnego motywu, przez co do dziś go nie obsługuje. Co więcej, taka sama forma trafiła także do Windowsa 11. I właśnie to ma się niedługo zmienić.