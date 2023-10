Windows Phone mógłby istnieć nadal. Satya Nadella mówi o błędzie

W długim wywiadzie Satya Nadella zapytany wprost o największy strategiczny błąd i złą decyzję jako szefa Microsoftu przypomina jedną z najtrudniejszych, jaką musiał podjąć, gdy został szefem i przytacza temat smartfonów. "Z perspektywy czasu sądzę, że mogliśmy sobie z tym (inaczej - przyp. red.) poradzić, na przykład poprzez wprowadzenie rewolucji we współpracy komputerów, tabletów i telefonów" - tłumaczy Nadella. To nawiązanie do projektu Continuum, który pozwalał korzystać ze smartfonu jak z komputera. Podobne rozwiązanie oferuje dziś na przykład Samsung z systemem DeX.