Wnioski 500+ w PUE ZUS. W 2022 roku złożysz tylko elektronicznie

ZUS przypomina na Twitterze, że od 1 stycznia 2022 roku wnioski o 500+ będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną - głównie za pośrednictwem platformy PUE ZUS. By z niej skorzystać, koniecznie jest zalogowanie się do swojego konta, a więc posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, Profilu Zaufanego lub wykorzystanie elektronicznej bankowości do potwierdzenia swojej tożsamości.